



Ливанская армия: "В результате перестрелки один солдат убит, несколько ранены"

В ходе боевых столкновений на границе между Ливаном и Израилем, погиб один солдат ливанской армии.



Об этом сообщает 12-й канал со ссылкой на арабские СМИ.



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По данным ливанской армии, еще трое солдат получили ранения в результате ответного удара ЦАХАЛа по позициям террористов "Хизбаллы" на юге Ливана.



В Армии обороны Израиля ситуацию пока что не комментируют. Как известно, недавно север Израиля вновь подвергся обстрелу из Ливана. Тревога сработала в Идмит и Араб-аль-Арамше.