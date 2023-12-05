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Ливанская армия: "В результате перестрелки один солдат убит, несколько ранены"
05.12.2023 16:23 Алина Груднева

Ливанская армия: "В результате перестрелки один солдат убит, несколько ранены"

В ходе боевых столкновений на границе между Ливаном и Израилем, погиб один солдат ливанской армии.

Об этом сообщает 12-й канал со ссылкой на арабские СМИ.

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По данным ливанской армии, еще трое солдат получили ранения в результате ответного удара ЦАХАЛа по позициям террористов "Хизбаллы" на юге Ливана.

В Армии обороны Израиля ситуацию пока что не комментируют. Как известно, недавно север Израиля вновь подвергся обстрелу из Ливана. Тревога сработала в Идмит и Араб-аль-Арамше.

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