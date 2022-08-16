



Ливан: взявшему в заложники людей в Бейруте все сошло с рук

Мужчина, который на прошлой неделе держал заложников в бейрутском банке, освобожден из-под стражи без предъявления обвинений.

Соответствующее решение было принято во вторник, 16 августа.

Напомним, что ливанец пытался получить доступ к своим замороженным сбережениям, когда взял людей в отделении банка в заложники.

42-летний Бассам аль-Шейх Хусейн угрожал сотрудникам финансового учреждения огнестрельным оружием и согласился уйти только после того, как банк пообещал выдать ему 35 тысяч долларов из его общего депозита в размере более 200 тыс., который был заморожен после финансового кризиса в стране в 2019 году.