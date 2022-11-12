



Ливан экстрадировал в Ирак "внучатого племянника" Саддама Хусейна

Ливан экстрадировал человека, который, как утверждается, является внучатым племянником Саддама Хусейна, в Ирак, где он обвиняется в связях с ISIS.



Об этом сообщает Times of Israel.



Абдулла Сабави, которого иракские СМИ назвали "внучатым племянником" Саддама Хусейна был экстрадирован в среду. Его обвиняют в том, что он был членом ISIS и участвовал в резне в лагере Спайхер в 2014 году, когда террористы убили до 1700 курсантов иракских ВВС.



Источник в Ливане заявил, что Сабави был задержан 11 июня и Ирак запросил его экстрадицию.