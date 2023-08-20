Новости » Происшествия
Лесные пожары в Канаде усиливаются: эвакуировано более 35 000 человек
20.08.2023 08:27 Евгения Маркова

Лесные пожары в Канаде усиливаются: эвакуировано более 35 000 человек

Лесные пожары в канадской провинции Британская Колумбия усилились в субботу. Власти предупредили, что ситуация остается трудной и расширили список населенных пунктов, подлежащих эвакуации.

В пятницу провинция объявила чрезвычайное положение, поскольку неконтролируемые пожары охватили внутреннюю часть Британской Колумбии, частично заблокировав ключевое шоссе между побережьем Тихого океана и остальной частью западной Канады и разрушив многие объекты.

"Текущая ситуация мрачная", — заявил в субботу журналистам премьер-министр Британской Колумбии Дэниел Эби, сообщив, что около 35 000 человек получили приказ об эвакуации, а еще 30 000 человек предупреждены о том, что им тоже вероятно придется покинуть свои дома.


В настоящее время на Британскую Колумбию приходится более трети из 1062 активных пожаров в Канаде. По меньшей мере четверо пожарных погибли при исполнении служебных обязанностей.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы