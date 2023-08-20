



Лесные пожары в Канаде усиливаются: эвакуировано более 35 000 человек

Лесные пожары в канадской провинции Британская Колумбия усилились в субботу. Власти предупредили, что ситуация остается трудной и расширили список населенных пунктов, подлежащих эвакуации.



В пятницу провинция объявила чрезвычайное положение, поскольку неконтролируемые пожары охватили внутреннюю часть Британской Колумбии, частично заблокировав ключевое шоссе между побережьем Тихого океана и остальной частью западной Канады и разрушив многие объекты.



"Текущая ситуация мрачная", — заявил в субботу журналистам премьер-министр Британской Колумбии Дэниел Эби, сообщив, что около 35 000 человек получили приказ об эвакуации, а еще 30 000 человек предупреждены о том, что им тоже вероятно придется покинуть свои дома.

💥DEW - WEST KELOWNA CANADA - AGAIN HOMES & TREES CLOSELY SUROUNDING

THEM IN A SEMI RURAL SETTING. ONLY HOUSES

ON FIRE. WEF CABAL GOVERNMENTS 1. WANT

YOUR LAND & PLACE YOU IN 15 MINUTE CITIES 2. YOU'LL OWN NOTHING AND BE HAPPY 3. WILL BLAME GLOBAL BOILING pic.twitter.com/RZNWFMG6Z2 — JQΛППΛПӨП (@JoannaLody) August 20, 2023

В настоящее время на Британскую Колумбию приходится более трети из 1062 активных пожаров в Канаде. По меньшей мере четверо пожарных погибли при исполнении служебных обязанностей.