



Лесные пожары в Греции: за поджог арестовано 79 человек

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас сообщил, что поджигатели неоднократно пытались устроить новые пожары на горе Парнита, к северо-западу от Афин, сообщает BBC.



Этот пожар — один из сотен в стране, где на этой неделе в результате лесных пожаров уже погибли по меньшей мере 20 человек.



“Вы совершаете преступление против страны”, - сказал Кикилиас.



"Отморозки-поджигатели устраивают пожары, которые угрожают лесам, имуществу и, прежде всего, человеческим жизням, - заявил Кикилиас грекам во время телевизионного брифинга по чрезвычайным ситуациям в четверг. - Вам это не сойдет с рук, мы вас найдем, вы будете привлечены к ответственности".



Летние лесные пожары в Греции являются обычным явлением, и ученые связывают увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, включая волны тепла, с изменением климата.



Стефан Дорр, возглавляющий Центр исследования лесных пожаров в Университете Суонси, говорит, что более легковоспламеняющиеся ландшафты – из-за жаркой погоды или плохого управления растительностью – означают, что поджоги и другие инциденты могут легко перерасти в быстро распространяющиеся лесные пожары .



Полиция и греческая разведка EYP расследуют инциденты, сообщает AFP.



Представитель правительства Павлос Маринакис сообщил греческой общественной телекомпании ERT, что из 140 арестов, связанных с лесными пожарами, 79 были связаны с поджогами.



Сотни пожарных по всей Греции борются со смертоносными лесными пожарами.



По словам европейского комиссара Янеса Ленарчича, крупный фронт пожара, вспыхнувший в субботу возле портового города Александруполис, стал крупнейшим за всю историю ЕС.



Тем временем на горе Парнита недалеко от Афин в лесу, прилегающем к столице, бушуют пожары, угрожающие национальному парку.



Ранее на этой неделе тела 19 человек, предположительно мигрантов, среди которых были дети, были найдены недалеко от региона Эврос на северо-востоке Греции.



Пастух также погиб в результате пожара в районе Беотии в понедельник.





