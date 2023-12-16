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Кувейтское Телевидение экстренно прервало вещание
16.12.2023 12:26 MIGnews.com

Кувейтское Телевидение экстренно прервало вещание

Телевидение Кувейта неожиданно прервало свое регулярное вещание, начав транслировать стихи из Корана.

Это произошло на фоне предполагаемой новости о смерти эмира шейха Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.

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Эмир, которому на момент предполагаемой смерти было 86 лет, занимал свой пост с сентября 2020 года.

Прерывание обычного вещания и переход на трансляцию религиозных текстов часто является признаком национального траура во многих исламских странах.
 

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