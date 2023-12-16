Кувейтское Телевидение экстренно прервало вещание
Телевидение Кувейта неожиданно прервало свое регулярное вещание, начав транслировать стихи из Корана.
Это произошло на фоне предполагаемой новости о смерти эмира шейха Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.
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Эмир, которому на момент предполагаемой смерти было 86 лет, занимал свой пост с сентября 2020 года.
Прерывание обычного вещания и переход на трансляцию религиозных текстов часто является признаком национального траура во многих исламских странах.