



Кувейтское Телевидение экстренно прервало вещание

Телевидение Кувейта неожиданно прервало свое регулярное вещание, начав транслировать стихи из Корана.



Это произошло на фоне предполагаемой новости о смерти эмира шейха Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.



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Эмир, которому на момент предполагаемой смерти было 86 лет, занимал свой пост с сентября 2020 года.



Прерывание обычного вещания и переход на трансляцию религиозных текстов часто является признаком национального траура во многих исламских странах.

