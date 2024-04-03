КСИР разразился угрозами в адрес Израиля
Корпус стражей исламской революции разразился угрозами в адрес Израиля после атаки на консульство в Дамаске.
Соответствующее заявление сделал представитель КСИР 3 апреля.
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"Скоро мы станем свидетелями смертоносных атак на Израиль. Фронт сопротивления выполнит свой долг", - пригрозил он.
Ранее Иран направил письмо в Совбез ООН относительно нападения на консульство в Дамаске, пригрозив "решительным ответом".