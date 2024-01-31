



КСИР приказал группировкам в Сирии прекратить атаки на базы США

Корпус стражей исламской революции приказал проиранским группировкам прекратить атаки на американские базы в Сирии.



Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



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Уточняется, что КСИР отдал приказ группировкам, действующим, преимущественно в Дейр-эз-Зор.



Это произошло на фоне обвинений в адрес Ирана в причастности к атакам на американские силы на Ближнем Востоке и из опасений военного ответа.



Ранее командующий КСИР Хосейн Салами предупредил США, что "Иран не оставит атаки без ответа".