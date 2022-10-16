



Крит пострадал от сильного шторма, есть жертвы и пострадавшие

В результате мощного шторма, который обрушился на греческий остров Крит, несколько людей пропали без вести, один человек погиб, сообщило в субботу издание Kathimerini.



В ряде районов реки вышли из берегов и затопили дороги. Пожарные сообщают, что девять машин унесло в море в результате шторма, в их поиске принимает участие береговая охрана.



Из-за непогоды закрылся аэропорт "Никос Казандзаикис", который находится в пяти километрах от Ираклиона. В администрации аэропорта сообщили, что пока никто не может сказать, когда полеты возобновятся.



В городе Сития восемь туристов и охранник оказались заблокированы из-за непогоды в археологическом музее.



Жителей сельскохозяйственного плато Лассити власти попросили не покидать дома, пока шторм не прекратится. В городе Хания на западе острова власти сообщили о затопленных домах.