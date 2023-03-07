



Кража вина на $1,7 млн в Испании: супружеская пара отправится в тюрьму на 4 года

Бывшая мексиканская королева красоты и ее партнер были заключены в тюрьму в Испании на четыре года за кражу вина на сумму около 1,7 миллиона долларов.



Инцидент произошел в 2021 году в роскошном отеле испанского города Касерес, где супруги остановились в качестве гостей.



Позже пара сбежала, но через девять месяцев они были арестованы на хорватско-черногорской границе и экстрадированы в Испанию.



Ни одна бутылка вина не была возвращена владельцам.



Испанские СМИ идентифицировали винных воров как Присцилу Гевару и Константина Думитру.



По данным суда, женщина зарегистрировалась в эксклюзивном отеле Atrio в октябре 2021 года по поддельному швейцарскому паспорту.



Позже к ней присоединился ее муж, и они оба наслаждались обедом из 14 блюд в ресторане отеля, отмеченном звездой Мишлен, после чего последовала экскурсия по винному погребу.



Рано утром следующего дня мужчина вынес из подвала 45 бутылок вина, воспользовавшись украденным накануне ключом, который, по версии следствия, он взял на стойке регистрации, пока его жена отвлекала сотрудников отеля.



Одна из украденных бутылок вина была уникального урожая 19 века и, как сообщается, стоила 350 000 евро.



После обнаружения кражи и учитывая ее масштабы, полиция Испании подала парочку в международный розыск, который завершился их поимкой в июле прошлого года при попытке пересечь границу Хорватии.



По данным газеты El País, пара, как сообщается, посещала ресторан как минимум три раза заранее, чтобы подготовиться к ограблению.



Суд постановил, что пара должна выплатить страховым компаниям более 750 000 евро в качестве компенсации ущерба. У пары будет возможность обжаловать приговор.

