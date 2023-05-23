



Косатки топят лодки в Европе и учат этому других: объяснения экспертов

Нападения на лодки распространяются среди популяции посредством социального обучения, пишет Hitec.



Косатки потопили уже третью лодку у Пиренейского побережья Европы, и теперь эксперты считают, что другие особи стали копировать их поведение.

Три косатки (Orcinus orca) врезались в яхту в ночь на 4 мая в Гибралтарском проливе у берегов Испании и сломали рулевой узел.



“Это были две небольшие косатки и одна покрупнее”, – рассказал шкипер Вернер Шауфельбергер немецкому изданию Yacht. “Большая особь несколько раз отступала назад и со всей силы таранила корабль сбоку, две другие ей помогали в другом месте”.



Шауфельбергер рассказал, что видел, как маленькие косатки подражали большим: “Две маленькие косатки наблюдали за действиями крупной и, немного разогнавшись, тоже врезались в лодку”. Испанская береговая охрана спасла экипаж и отбуксировала лодку в Барбате, но она затонула у входа в порт.



Двумя днями ранее стая из шести косаток напала на другую парусную лодку, плывущую по проливу. Грег Блэкберн, находившийся на борту судна, наблюдал, как появилась косатка, чтобы научить своего детеныша атаковать руль.



“Это определенно была какая-то форма обучения”, – считает Блэкберн.



Согласно исследованию, опубликованному в июне 2022 года в журнале Marine Mammal Science, сообщения об агрессивных столкновениях с косатками у побережья Пиренейского моря появились в мае 2020 года и становятся все более частыми. Нападения, в основном, направлены на парусные лодки и следуют четкой схеме – косатки приближаются с кормы, чтобы ударить по рулю, а затем теряют интерес, как только успешно останавливают судно.



По словам Лопеса Фернандеса, всплеск агрессии по отношению к лодкам – недавнее явление. Исследователи считают, что травматическое событие могло вызвать изменение в поведении одной косатки, которому научилась подражать остальная популяция.



“Косатки делают это намеренно. Конечно, мы не знаем ни происхождения, ни мотивации этого защитного поведения. Однако все очевиднее становится, что оно основано на травме”, — говорит Лопес Фернандес. Эксперты подозревают, что самка косатки, которую они называют Белой Глэдис, пережила “критический момент агонии” — столкновение с лодкой или попадание в ловушку во время незаконной ловли, что стало “поведенческим переключателем”.



По словам Лопеса Фернандеса, косатки, считают такое поведение рациональным, несмотря на риск, которому они подвергаются, врезаясь в движущиеся конструкции лодки. С 2020 году в атаках на лодки погибли четыре косатки, принадлежащих к субпопуляции, обитающей в иберийских водах.