



Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе



Корвет военно-морских сил (ВМС) Таиланда "Сукхотхаи" затонул около полуночи во время патрулирования в Сиамском заливе, 75 моряков спасены, 31 человек пока остается в воде, идут интенсивные поиски, сообщает в понедельник пресс-служба ВМС Таиланда.



Во время сильного волнения в Сиамском заливе в 20 морских милях от берегов провинции Прачуапкирикхан корабль сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, в результате произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей и другого оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ВМС.



Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. К настоящему времени спасены 75 из 106 членов экипажа "Сукхотхаи", еще 31 человек "пока остается в воде", говорится в сообщении.