



Количество жертв боевых действий в Судане превысило 420 человек

В результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования погибло по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя, сообщает Al-Hadath.



По данным ВОЗ, в результате боевых действий ранения получили 3,7 тысячи человек. Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

