



КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В четверг, 9 марта, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету.



По данным Younhap, ее запустили в направлении Желтого моря.



Военные в Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности.



Уточняется, что такая демонстрация силы была осуществлена в преддверии масштабных военных учений Южной Кореи и США, которые должны стартовать на следующей неделе.



Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что зафиксировал пуск из западного портового города Нампо.



"Усиливая мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", — сказано в сообщении.

