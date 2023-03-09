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КНДР запустила очередную баллистическую ракету
09.03.2023 14:06 Алина Груднева

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В четверг, 9 марта, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету.

По данным Younhap, ее запустили в направлении Желтого моря.

Военные в Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности.

Уточняется, что такая демонстрация силы была осуществлена в преддверии масштабных военных учений Южной Кореи и США, которые должны стартовать на следующей неделе.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что зафиксировал пуск из западного портового города Нампо.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", — сказано в сообщении.
 

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