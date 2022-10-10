



Кличко подтвердил гибель 10 киевлян

В центр Киева на место прилета российской ракеты прибыл мэр Киева Виталий Кличко.



Он подтвердил, что в результате сегодняшней атаки на Киев 10 человек погибли, 51 - пострадали, 42 - в больницах, среди них есть дети.



По данным мэра украинской столицы, за все время полномасштабного вторжения РФ более 60 зданий в Киеве пострадали. До сегодняшнего удара также пострадали и убиты дети.



"Что будет после этого? Что это?.. РФ всегда пытается найти оправдания своих ударов.. Но что дальше?" - задался вопросом Виталий Кличко. "Все, что делает сегодня РФ - это геноцид украинского народа", - уверен столичный градоначальник.