



Китайское рыболовное судно перевернулось в океане: 39 пропавших без вести

В среду несколько кораблей и самолетов провели поиски 39 человек, пропавших без вести после того, как китайское рыболовное судно перевернулось посреди Индийского океана.



Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что авария произошла около 3 часов утра во вторник. В сообщении говорится, что в состав экипажа входят 17 человек из Китая, 17 человек из Индонезии и пять человек с Филиппин.



Китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Цян приказали китайским дипломатам за границей, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках выживших.



В ходе спасательной операции необходимо приложить "все усилия", заявил Си Си Цзиньпин, передает официальное информационное агентство Синьхуа. Ли приказал принять меры, чтобы "сократить количество жертв и усилить управление безопасностью рыболовных судов в море, чтобы обеспечить безопасный морской транспорт и производство", — сообщает Синьхуа.



О причине кораблекрушения не сообщается.



Австралия, Индонезия и Филиппины также выразили готовность присоединиться к поискам. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что кораблекрушение произошло примерно в 2900 милях к северо-западу от Австралии.



Несколько кораблей и самолет P-8A Poseidon Сил обороны Австралии обыскивают этот район. Ни выживших, ни спасательных плотов обнаружено не было.



Командный центр береговой охраны Филиппин заявил в среду, что следит за ситуацией и координирует свои действия с посольством Китая в Маниле, а также с поисково-спасательными группами, работающими вблизи последнего известного местонахождения судна.



Австралийское управление морской безопасности заявило, что координирует поиски в так называемом отдаленном месте в Индийском океане, примерно в 3100 милях к северо-западу от прибрежного города Перт. Агентство сообщило, что получило сигнал аварийного маяка от рыболовного судна примерно в 5:30 утра во вторник по австралийскому времени, и что погодные условия в этом районе во вторник были "экстремальными", но к среде они улучшились.



Вдоль Бенгальского залива в северной части Индийского океана Мьянма и Бангладеш восстанавливались после мощного циклона, который обрушился на их береговую линию, вызвав массовые разрушения и по меньшей мере 21 смерть, еще сотни людей считаются пропавшими без вести.



Торговые и рыболовецкие суда в этом районе также искали выживших в среду.



Агентство сообщило, что базирующийся в Перте спасательный самолет Challenger сбросит буй, чтобы помочь с моделированием дрейфа для дальнейшей помощи в поисках.

