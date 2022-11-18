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Китай: стадо овец ходит по кругу больше 10 дней без перерыва
18.11.2022 17:34 Ольга Белозерова

Китай: стадо овец ходит по кругу больше 10 дней без перерыва

Большое стадо овец в Китае демонстрирует очень странное поведение, непрерывно двигаясь по кругу в течение 12 дней подряд.

Странное явление, которое можно увидеть на видео, показывает, как овцы ходят по часовой стрелке по кругу в течение нескольких дней на ферме, где они живут. Другая часть овец не участвует в этом странном действе, а лишь наблюдает.

По словам владельца фермы, только овцы из загона № 13 ведут себя так странно. 

Издание People's Daily пишет, что животные здоровы, и причина их странного поведения до сих пор остается загадкой. В то же время, по данным New York Times, зомбиподобные действия овец могут быть связаны с бактериальной инфекцией листериозом, которую называют "круговой болезнью". 

 

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