Китай: стадо овец ходит по кругу больше 10 дней без перерыва

Большое стадо овец в Китае демонстрирует очень странное поведение, непрерывно двигаясь по кругу в течение 12 дней подряд.



Странное явление, которое можно увидеть на видео, показывает, как овцы ходят по часовой стрелке по кругу в течение нескольких дней на ферме, где они живут. Другая часть овец не участвует в этом странном действе, а лишь наблюдает.



По словам владельца фермы, только овцы из загона № 13 ведут себя так странно.



Издание People's Daily пишет, что животные здоровы, и причина их странного поведения до сих пор остается загадкой. В то же время, по данным New York Times, зомбиподобные действия овец могут быть связаны с бактериальной инфекцией листериозом, которую называют "круговой болезнью".





