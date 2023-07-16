



Кипр подтвердил заявления Израиля о неудавшейся атаке Ирана

Представитель кипрской службы безопасности заявил в пятницу, 14 июля, что расследования, проводимые местной полицией, подтверждают данные израильского агентства “Моссад” о том, что поддерживаемая Ираном группа боевиков планировала нападение на израильтян и евреев на Кипре.



В интервью Associated Press представитель сообщил, что полиция выследила гражданина Ирана, идентифицированного как Юсеф Шахабази Аббасалилу, благодаря информации от “дружественных спецслужб”.



Расследование показало, что был создан заговор, и по крайней мере один человек был в списке расстрелянных. По словам чиновника, кипрские власти выследили Аббасалилу в южной части острова, арестовали и депортировали в Иран.