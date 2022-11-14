



KFC извинилась за рассылку с приглашением отпраздновать “Хрустальную ночь”

Немецкая сеть ресторанов быстрого питания KFC извинилась перед своими клиентами за рекламную рассылку в приложении, содержащем предложение отпраздновать еврейский погром в 1938 году жареной курицей и сыром, пишет Bild. Компания объяснила это “технической ошибкой”.



“Отметьте “Хрустальную ночь” – побалуйте себя мягким сыром и хрустящей курицей. Прямо сейчас в KFCheese!”, – говорилось в сообщении, которое получили немецкие клиенты сети в приложении в среду 9 ноября – в день 84-летия еврейского погрома известного как “Хрустальная ночь”.



Уже через час пользователи получили сообщения с извинениями за такое предложение: “Мы очень извиняемся, и немедленно начинаем проверку внутренних процессов с целью предотвратить такие случаи в будущем. Извините за ошибку”.



“Мы используем полуавтоматический процесс создания контента, связанный с датами, отмечаемыми на государственном уровне. В этот раз мы не справились с процессами, что и привело к такой ошибке”, – прокомментировали ситуацию представители KFC в своем заявлении изданию Busisness Insider.



“Хрустальная ночь” – еврейский погром, состоявшийся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда немецкие нацисты сожгли и ограбили синагоги и принадлежащие евреям предприятия по всей Германии. 92 еврея были убиты, еще 30 тысяч немецкие власти отправили в концлагеря. Это событие принято считать началом кампании по уничтожению евреев нацистской Германией.