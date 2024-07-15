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Кенийские полицейские переведены в другое место после обнаружения частей тел
15.07.2024 03:30 MIGnews.com

Кенийские полицейские переведены в другое место после обнаружения частей тел

Сотрудники полицейского участка, расположенного рядом со свалкой мусора, где были обнаружены расчлененные части тел, переведены в другое место, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Кении.

В воскресенье, 14 июля Дуглас Канджа Кирочо заявил, что на данный момент с места происшествия в столице страны Найроби было извлечено восемь женских тел.

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Ранее полицейский надзорный орган Кении заявил, что расследует причастность полиции к ужасным смертям, которые произошли на фоне обвинений в широкомасштабных нарушениях прав человека полицейскими во время недавних антиправительственных протестов.

Кирочо сказал, что сотрудники полицейского участка Кваре были переведены, чтобы обеспечить "справедливое и беспристрастное расследование" "отвратительных" смертей.
 

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