



Кенийские полицейские переведены в другое место после обнаружения частей тел

Сотрудники полицейского участка, расположенного рядом со свалкой мусора, где были обнаружены расчлененные части тел, переведены в другое место, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Кении.



В воскресенье, 14 июля Дуглас Канджа Кирочо заявил, что на данный момент с места происшествия в столице страны Найроби было извлечено восемь женских тел.



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Ранее полицейский надзорный орган Кении заявил, что расследует причастность полиции к ужасным смертям, которые произошли на фоне обвинений в широкомасштабных нарушениях прав человека полицейскими во время недавних антиправительственных протестов.



Кирочо сказал, что сотрудники полицейского участка Кваре были переведены, чтобы обеспечить "справедливое и беспристрастное расследование" "отвратительных" смертей.

