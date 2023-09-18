



Катастрофа в Ливии: в ООН бьют тревогу из-за еще двух плотин

Еще двум плотинам в Ливии грозит разрушение, если не принять экстренные меры.



По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сооружения находятся в окрестностях города Бенгази на востоке страны.



Такое предупреждение было сделано после прорыва двух плотин из-за мощного шторма, в результате чего погибли по меньшей мере 11 300 человек. Только в городе Дерна, который пострадал больше всего, без вести пропавшими к настоящему моменту числятся 10 100 человек.



Как ожидается, число жертв продолжит расти, поскольку многих до сих пор не нашли под завалами. В Дерне рассматривают возможность об эвакуации оставшегося населения, поскольку они могут заразиться инфекцией, которая распространяется через воду из-за тел, оказавшихся под завалами. Власти подтвердили, что 150 человек уже отравились.