



"Катаиб Хезболла": это не мы обстреляли американские базы в Сирии

"Катаиб Хезболлы" опровергла сообщения о том, что она причастна к запуску ракет из Ирака по военным базам США в Сирии.



Об этом говорится в официальном заявлении террористической организации.



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По словам террористов, приписываемое им заявление о возобновлении атак на базы коалиции, возглавляемой США, не соответствует действительности.



Как сообщалось ранее, в ночь на 22 апреля по американской военной базе в Сирии было выпущено минимум пять ракет из Ирака.

