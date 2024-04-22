"Катаиб Хезболла": это не мы обстреляли американские базы в Сирии
"Катаиб Хезболлы" опровергла сообщения о том, что она причастна к запуску ракет из Ирака по военным базам США в Сирии.
Об этом говорится в официальном заявлении террористической организации.
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По словам террористов, приписываемое им заявление о возобновлении атак на базы коалиции, возглавляемой США, не соответствует действительности.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 апреля по американской военной базе в Сирии было выпущено минимум пять ракет из Ирака.