



Пять ракет выпущены из Ирака по военной базе США в Сирии

В воскресенье, 21 апреля, из иракского города Зуммар по военной базе США в Сирии выпустили минимум пять ракет.



Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ирака и американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.



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Уточняется, что такая атака на американских военных в Сирии стала первой с феврала. Группировка "Катаиб Хезболла" в Telegram объявила, что решено возобновить атаки из-за отсутствия прогресса в переговорах о прекращении работы в Ираке коалиции, возглавляемой США.



По словам американского источника, среди военных, находящихся на базе, никто не пострадал.