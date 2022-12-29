



Как лесной пожар: синтетический наркотик завоевал израильские клубы

Синтетический наркотик, который может вызвать серьезные побочные эффекты и даже смерть, набирает популярность среди любителей вечеринок. Врачи бьют тревогу: "даже однократное употребление может вызвать психозы, сердечные приступы и психиатрические госпитализации".



"Я знаю людей, которые уже не могут выйти на улицу без него, - говорит Д., который употребляет наркотик под названием "Доктор" или "MMS". Это синтетический наркотик, поэтому он относительно дешев по сравнению с другими наркотиками, и обладает сильным и стимулирующим эффектом. "





Далее Д. описал чувство привыкания, возникающее при его употреблении: "Это цепляет, ты делаешь это подряд, попадаешь в атмосферу экстази - ты можешь танцевать часами, не чувствуя этого". Н., который также употребляет наркотик, рассказал об ощущениях: "Ты теряешь всякий контроль над ситуацией, где ты находишься, есть ли лестница или ее нет - ты воображаешь".



"Это повсюду - в каждом клубе, куда ты идешь, тебе предлагают, ты просишь. Он дешевле, доступнее, его постоянно продают, и в последнее время он стал очень, очень сильным", - продолжает Н.



Наркотик стремительно распространяется на вечеринках и дискотеках потому, что его можно приобрести на черном рынке в Telegram быстро, дешево и без проблем. "Купить алкоголь сегодня стоит столько же", - признался Д. Кроме того, он рассказал о юном возрасте некоторых потребителей наркотика: "Я своими глазами видел, как мальчики из 11-го и 12-го классов принимали его на вечеринках в конце года".



Как и с любым наркотиком, употребление "Доктора" может вызвать побочные эффекты. "Даже однократное употребление может вызвать очень серьезные последствия", - объясняет Мардж Алина Попперано, фармацевт Департамента контроля и надзора Министерства здравоохранения. "Психозы, сердечные приступы, психиатрические госпитализации, а в больших дозах существует также опасность для половой системы, коллапс систем - и смерть", - предупредила она. "Уже был случай с 20-летним парнем, который поступил в отделение скорой помощи с неясным сознанием и неспособностью общаться, и умер через два часа", - сказала Попперано.

