



Йеменские хути: любые действия США будут означать "объявление войны"

Поддерживаемые Ираном йеменские хути разразились угрозами в адрес США.



Группировка объявила, что любые предпринятые Штатами меры против них будут рассматриваться как "объявление войны".



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"Любые американские действия не отвернут нас от нашей принципиальной позиции по палестинскому вопросу. Любые меры, которые наносят ущерб интересам нашего народа, будут равносильны объявлению войны", - сказал представитель хути Махди Аль Машат.



Он призвал Вашингтон внести "фундаментальные коррективы в свое враждебное поведение" по отношению к Йемену.



Ранее йеменские хути, которые после начала войны в Израиле неоднократно запускали в сторону Эйлата ракеты и дроны, захватили корабль в Красном море, который посчитали израильским. Более того, американский эсминец неоднократно перехватывал дроны, запущенные из Йемена.