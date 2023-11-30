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Йеменские хути: любые действия США будут означать "объявление войны"
30.11.2023 16:09 Алина Груднева

Йеменские хути: любые действия США будут означать "объявление войны"

Поддерживаемые Ираном йеменские хути разразились угрозами в адрес США.

Группировка объявила, что любые предпринятые Штатами меры против них будут рассматриваться как "объявление войны".

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"Любые американские действия не отвернут нас от нашей принципиальной позиции по палестинскому вопросу. Любые меры, которые наносят ущерб интересам нашего народа, будут равносильны объявлению войны", - сказал представитель хути Махди Аль Машат.

Он призвал Вашингтон внести "фундаментальные коррективы в свое враждебное поведение" по отношению к Йемену.

Ранее йеменские хути, которые после начала войны в Израиле неоднократно запускали в сторону Эйлата ракеты и дроны, захватили корабль в Красном море, который посчитали израильским. Более того, американский эсминец неоднократно перехватывал дроны, запущенные из Йемена.

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