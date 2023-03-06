



Израильтянин, убивший друга, умер в таиландской тюрьме

Израильтянин Шимон Битон, осужденный за убийство Эли Коэна в Таиланде, умер в своей камере в тюрьме под Бангкоком, где он отбывал пожизненное заключение.



Убийство произошло семь лет назад. Битон, который в то время жил в Таиланде, заподозрил, что у Коэна роман с его подругой. Он договорился с ним о встрече, затем зарезал его ножом, расчленил тело на множество частей и закопал под лестницей своего дома. Отверстие, куда он бросил тело, он заделал бетоном, чтобы скрыть улики.



Полиция Таиланда начала расследование после того, как семья Коэна пожаловалась на его таинственное исчезновение. С ее ходом и в свете обнаружения частей его тела Битон и его сын были арестованы. Также выяснилось, что Шимон пользовался машиной Коэна и его кредитной картой. В свете результатов расследования сын был освобожден, а отец остался под стражей и был обвинен в убийстве. Его судили и приговорили к смертной казни, но король Таиланда заменил приговор пожизненным заключением.



57-летний Битон был известен полиции Израиля как преступник. В прошлом он работал агентом полицейской разведки и оговорил многих преступников. Он также был обвинен в убийстве другого израильтянина, но в итоге был оправдан и осужден только за исчезновение тела.



Как уже упоминалось, Битон был найден мертвым в своей камере в тайской тюрьме после того, как заболел тяжелой болезнью. По просьбе его семьи он был похоронен в Таиланде при содействии Министерства иностранных дел.