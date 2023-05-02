



Израильские тюрьмы в состоянии повышенной готовности после смерти заключенного

Тюремная служба Израиля находится в состоянии повышенной готовности в связи с вероятными беспорядками палестинских заключенных после смерти члена "Палестинского исламского джихада" Хадера Аднана в тюрьме в результате 86-дневной голодовки, сообщает Haaretz.



Глава пенитенциарной службы Израиля приказал тюрьмам привести контингент охраны в состояние повышенной готовности, опасаясь, что возможное распространение беспорядков будет иметь широкомасштабные последствия.



"Каждое местное событие с заключенными будет иметь внешнее выражение и может повлиять на то, что происходит в тюрьмах и за их пределами, но тюремная служба Израиля полна решимости установить четкие границы", — сказал один высокопоставленный сотрудник тюремной службы.



"Тюремная служба ожидает акций протеста со стороны палестинских заключенных и нападений на тюремных охранников", - сказал чиновник, добавив, что "заключенные джихада непредсказуемы и жестоки".