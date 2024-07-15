



Из-за жары в Кувейте установлен рекорд потребления электроэнергии

13 июля в 14:00 по местному времени в Кувейте был зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии - 17 360 мегаватт (МВт), сообщает Kuwait Times.



Это самый высокий уровень потребления электроэнергии за всю историю страны, поскольку температура в регионе продолжает расти, а ухудшение климата бросает вызов всем странам Персидского залива.



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Этот рекорд был установлен вскоре после предыдущего рекорда, установленного 11 июля, когда в стране было зарегистрировано потребление 17 120 мегаватт, а температура в Кувейт-Сити превысила 52 градуса по Цельсию.



Согласно сообщениям, несмотря на растущий спрос на электроэнергию, Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта в настоящее время не планирует проводить плановые отключения электроэнергии, как в соседних Ираке и Иране.



Министерство электричества и воды ожидает дальнейшего роста потребления в ближайшие дни, а температура воздуха в некоторых районах превысит 50 градусов по Цельсию, сообщают местные СМИ.

