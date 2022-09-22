



Источник о засекреченном пункте в указе о мобилизации в РФ: 1 млн человек

В засекреченном седьмом пункте указа о мобилизации позволяет в РФ позволено минобороны призвать один миллион человек.

Об этом сообщил источник "Новой газете. Европа".

По его словам, на сайте правовой информации был опубликовали скан указа президента РФ Владимира Путина о введении в стране "частичной мобилизации". Седьмой пункт, который не опубликован в сети, обозначен "для служебного пользования".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек", — сказал он.

По словам источника, сначала обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа целиком — за это выступали представители МО РФ. Позднее было принято решение скрыть только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", — сказал он.