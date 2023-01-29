Исходные коды сервисов "Яндекса" слили в сеть
Общий размер утечки составил 44,7 гигабайта в сжатом виде, сообщает Habr.
В "Яндексе" уже подтвердили факт утечки, а СМИ сообщают, что данные слил кто-то из самой компании. Коды выложены с комментариями и документацией. Раздача содержит отдельные архивы (.tar.bz2), по названиям которых можно идентифицировать конкретные сервисы "Яндекса". Среди них:
- Поисковая система и индексирующий бот,
- "Яндекс.Карты",
- Голосовой ассистент "Алиса",
- "Яндекс.Такси",
- Рекламный сервис "Яндекс.Директ",
- "Яндекс.Почта",
- "Яндекс.Диск",
- "Яндекс.Маркет",
- "Яндекс.Путешествия",
- "Яндекс 360",
- "Яндекс.Облако",
- "Яндекс.Pay",
- "Яндекс.Метрика".
Дамп распространяется через торренты, а все файлы утечки датированы. 24 февраля 2022 года. При этом слившие его хакеры говорят, что загрузили архив в июле 2022 года.
В пресс-службе "Яндекса" подтвердили факт утечки, подчеркнув, что взлома компании не было, а репозитории требуются только для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Эксперты, анализирующие утечку, действительно не нашли там информации о пользователях.
“Никакого взлома "Яндекса" не было. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержание отличается от текущей версии репозитория, используемой в сервисах "Яндекса", – комментируют представители компании.
По словам экспертов, слитые данные не представляют большой опасности для "Яндекса", так как не содержат ключевых элементов, нужных, например, для получения доступа к системам. Однако, даже эти коды позволят хакерам искать потенциальные уязвимости, чтобы затем атаковать сервисы.