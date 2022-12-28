



Ирландский турист погиб, выпав из движущегося поезда в Таиланде

Ирландский турист в Таиланде погиб, выпав из движущегося поезда, сообщили в полиции страны. 45-летний Патрик Уорд ехал во вторник с туристической группой из столицы Таиланда Бангкока в город Канчанабури. Сделав короткую остановку над рекой Квай, группа направилась к водопаду Сай Йок, популярному туристическому месту.



По данным полиции, Уорд упал, открыв дверь вагона, когда поезд замедлил ход на живописном склоне. Турист упал на 7-8 метров вниз по склону, сообщил майор полиции Сай Йок Киатисак Кердчок.



Полиция не подтвердила, пытался ли турист сделать селфи, о чем сообщили местные СМИ.



Его тело было найдено на месте происшествия с ранениями. Полиция не рассматривает версии совершения преступления до проведения вскрытия, которое будет проведено в среду.



Официальные лица заявили, что, хотя в паспорте Уорда указано, что он ирландец, он родился в Новой Зеландии, а его нынешнее место жительства пока определить не удалось.