



Иран: взрывы на стратегических объектах, ВВС приведены в полную боеготовность

В Иране раздалась серия мощных взрывов на стратегических объектах. Сообщается об ударах по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.



По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.



В то же время агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.



Также сообщается о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад Ирана) и Решт (север страны).



Звуки взрывов слышны и в иранской столице – Тегеране. Очевидцы отмечают, что в небо над городом подняты самолеты.



ВВС армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции приведены в полную боевую готовность.



Также сообщается, что в Иране полностью отключили интернет.



Иранская оппозиция сообщает о уничтоженном подземном туннеле с ракетами КСИР и призывает иранцев отменить все авиаперелеты, поскольку есть большая вероятность, что КСИР могут начать сбивать гражданские самолеты.



Около 4 часов утра появилась информация о новом сильном взрыве в Хамадане.



На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет, как и официальной информации от иранских властей.