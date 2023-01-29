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Иран: взрывы на стратегических объектах, ВВС приведены в полную боеготовность
29.01.2023 07:00 Евгения Маркова

Иран: взрывы на стратегических объектах, ВВС приведены в полную боеготовность

В Иране раздалась серия мощных взрывов на стратегических объектах. Сообщается об ударах по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе. 

По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

В то же время агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.

Также сообщается о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад Ирана) и Решт (север страны).

Звуки взрывов слышны и в иранской столице – Тегеране. Очевидцы отмечают, что в небо над городом подняты самолеты.

ВВС армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции приведены в полную боевую готовность.

Также сообщается, что в Иране полностью отключили интернет.

Иранская оппозиция сообщает о уничтоженном подземном туннеле с ракетами КСИР и призывает иранцев отменить все авиаперелеты, поскольку есть большая вероятность, что КСИР могут начать сбивать гражданские самолеты. 

Около 4 часов утра появилась информация о новом сильном взрыве в Хамадане.

На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет, как и официальной информации от иранских властей.

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