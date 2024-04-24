Новости » Происшествия
Иран сократил свое присутствие в Сирии
24.04.2024 15:03 Алина Груднева

Иран сократил свое присутствие в Сирии

Иран сократил свое военное присутствие в Сирии после серии ударов, ответственность за которые возлагают на Израиль.

Такое заявление в комментарии информационному агентству AFP сделал источник, связанный с "Хезболлой".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Иран вывел свои войска из южной Сирии, включая провинции Кунейтра и Даръа, которые примыкают к удерживаемым Израилем Голанским высотам", - сказал источник.

По его словам, тем не менее, Иран по-прежнему сохраняет свое присутствие в других частях Сирии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы