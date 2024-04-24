Иран сократил свое присутствие в Сирии
Иран сократил свое военное присутствие в Сирии после серии ударов, ответственность за которые возлагают на Израиль.
Такое заявление в комментарии информационному агентству AFP сделал источник, связанный с "Хезболлой".
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"Иран вывел свои войска из южной Сирии, включая провинции Кунейтра и Даръа, которые примыкают к удерживаемым Израилем Голанским высотам", - сказал источник.
По его словам, тем не менее, Иран по-прежнему сохраняет свое присутствие в других частях Сирии.