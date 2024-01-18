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Иран ликвидировал боевика Jaish ul-Adl в Пакистане
18.01.2024 04:35 Алина Груднева

Иран ликвидировал боевика Jaish ul-Adl в Пакистане

В результате удара, нанесенного Ираном по пакистанской провинции Систан и Белуджистан, ликвидирован боевик Jaish ul-Adl.

Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за убийство бойца Корпуса стражей исламской революции.

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Силы безопасности Ирана сообщили, что в ходе операции выявили "большое количество" взрывчатых веществ и оборудования для изготовления бомб.

"Это сорвало их план крупномасштабных террористических операций в регионе", - сказано в сообщении.

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