



Инцидент в Иерусалиме: один - в тяжелом состоянии, второй - легко ранен

Появились первые подробности инцидента в Иерусалиме, в ходе которого ножевые ранения получили двое мужчин.



Один из пострадавших в возрасте около 30 лет находится в критическом состоянии с проникающими ранениями. Ему оказали первую помощь, после чего раненый был госпитализирован.



Второй молодой человек в возрасте около 25 лет получил легкие травмы. Ему оказали первую помощь на месте.



"Мы были неподалеку и сразу же прибыли на место происшествия. Мы обнаружили мужчину около 30 лет, лежащего на тротуаре без сознания с тяжелыми ранениями. Мы предоставили ему неотложную медицинскую помощь и отправили в больницу в критическом состоянии. Мужчина около 25 лет, случайно оказавшийся на месте происшествия, прошел медицинскую проверку, госпитализация не потребовалась", - сообщили в MADA.



На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.