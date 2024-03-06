Хуситы: США и Британия нанесли удары по порту Ходейда
Йеменские хуситы обвинили США и Великобританию в нанесении ответных ударов по порту Ходейда.
Центральное командование США эту информацию пока что не комментирует.
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Ранее стало известно, что хуситы атаковали контейнеровоз возле побережья Йемена, из-за чего несколько членов экипажа пропали без вести, еще несколько получили ранения.
"Мы продолжим привлекать их к ответственности. Мы призываем правительства всего мира сделать то же самое", — предупредил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.