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Хуситы: США и Британия нанесли удары по порту Ходейда
06.03.2024 21:39 Алина Груднева

Хуситы: США и Британия нанесли удары по порту Ходейда

Йеменские хуситы обвинили США и Великобританию в нанесении ответных ударов по порту Ходейда.

Центральное командование США эту информацию пока что не комментирует.

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Ранее стало известно, что хуситы атаковали контейнеровоз возле побережья Йемена, из-за чего несколько членов экипажа пропали без вести, еще несколько получили ранения.

"Мы продолжим привлекать их к ответственности. Мы призываем правительства всего мира сделать то же самое", — предупредил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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