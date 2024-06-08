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Хуситы схватили сотрудников ООН
08.06.2024 07:25 Алина Груднева

Хуситы схватили сотрудников ООН

Йеменские хуситы задержали при невыясненных обстоятельствах 11 сотрудников учреждений Организации объединенных наций.

По данным информационного агентства AP, об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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"Мы очень обеспокоены этими событиями и активно ищем разъяснений у де-факто власти хуситов относительно обстоятельств задержаний и, самое главное, обеспечения немедленного доступа к этим сотрудникам ООН", - сообщил он.

Уточняется, что хуситы похитили девять мужчин и две женщины, которые являются сотрудниками ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и ЮНЕСКО. За что их задержали, неизвестно. Правозащитники призвали хуситов немедленно освободить сотрудников ООН,  поскольку это изолирует Йемен от мира.

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