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Хуситы рассказали, каким кораблям запрещено курсировать через Красное море
22.02.2024 15:12 Алина Груднева

Хуситы рассказали, каким кораблям запрещено курсировать через Красное море

Йеменские хуситы "запрещают" курсировать через Красное море кораблям, которые принадлежат израильским физическим или юридическим лицам, а также ходящим под флагом Израиля

По данным Reuters, поддерживаемая Ираном группировка объявила, что им запрещен также вход в Аденский залив и Аравийское море.

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Хуситы также предупредили, что этот же запрет распространяется на корабли, принадлежащие американским или британским физическим или юридическим лицам. Об этом они сообщили компаниям, которые занимаются страховкой кораблей.
 

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