



Хуситы пытались атаковать корабль ВМС США: дроны уничтожены

Американские военные уничтожили четыре беспилотника дальнего действия, запущенные йеменскими хуситами.



Об этом сообщает Центральное командование США в ежедневном отчете за 27 марта.



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"Силы Центрального командования США успешно атаковали и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата дальнего действия, запущенные поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена. Эти БПЛА были нацелены на военный корабль США и атакованы в целях самообороны над Красным морем. О пострадавших или о повреждениях кораблей США или сил коалиции не сообщалось", - сказано в отчете.



Уточняется, что дроны хуситов представляли собой непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.



"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - добавили в CENTCOM.