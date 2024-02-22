



Хуситы похвастались "эффективными" атаками на корабли

Йеменские хуситы подтвердили, что недавно во время очередного нападения на судоходство впервые применили подводный беспилотник.



Соответствующее заявление сделал лидер поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, атаки на корабли продолжаются и являются "эффективными".



"Операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе продолжаются, набирают обороты и являются эффективными", - похвастался он.



Ранее Центральное командование США сообщило, что был уничтожен подводный беспилотник хуситов в ходе операции по защите судоходства.