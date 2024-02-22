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Хуситы похвастались "эффективными" атаками на корабли
22.02.2024 16:40 Алина Груднева

Хуситы похвастались "эффективными" атаками на корабли

Йеменские хуситы подтвердили, что недавно во время очередного нападения на судоходство впервые применили подводный беспилотник.

Соответствующее заявление сделал лидер поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси.

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По его словам, атаки на корабли продолжаются и являются "эффективными".

"Операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе продолжаются, набирают обороты и являются эффективными", - похвастался он.

Ранее Центральное командование США сообщило, что был уничтожен подводный беспилотник хуситов в ходе операции по защите судоходства.

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