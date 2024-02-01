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Хуситы: атаковано британское торговое судно
01.02.2024 21:56 Алина Груднева

Хуситы: атаковано британское торговое судно

Йеменские хуситы подтвердили информацию о том, что запустили противокорабельные ракеты по судну в Красном море.

По их версии, речь идет о "британском торговом судне".

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По данным Центрального командования США, две противокорабельные баллистические ракеты были запущены в сторону грузового корабля "KOI", который шел под флагом Либерии. 

Судно принадлежит Бермудским островам. Обе ракеты рухнули в море. Члены экипажа не пострадали.

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