



Хуситы: атаковано британское торговое судно

Йеменские хуситы подтвердили информацию о том, что запустили противокорабельные ракеты по судну в Красном море.



По их версии, речь идет о "британском торговом судне".



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По данным Центрального командования США, две противокорабельные баллистические ракеты были запущены в сторону грузового корабля "KOI", который шел под флагом Либерии.



Судно принадлежит Бермудским островам. Обе ракеты рухнули в море. Члены экипажа не пострадали.