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Ход-ха-Шарон: два здания эвакуированы из-за обвала грунта
19.01.2023 15:25 Алина Груднева

Ход-ха-Шарон: два здания эвакуированы из-за обвала грунта

В Ход-ха-Шароне после того, как в дороге образовалась воронка на улице Цанханим, было принято решение о временной эвакуации двух зданий в качестве меры безопасности.

Согласно результатам предварительного осмотра, обрушение грунта произошло на соседней стройплощадке. Существует опасность смещения строительных лесов. 
 

Кроме того, из-за обрушения грунта участок дороги закрыт, а еще одно здание эвакуировано для проверки устойчивости конструкции.

Жильцам домов оказывается вся необходимая помощь и предлагается обращаться по любому вопросу на городскую горячую линию. 
Муниципалитет заявляет, что инцидент, вероятно, произошел из-за работ на подземной автостоянке.


 

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