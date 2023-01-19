



Ход-ха-Шарон: два здания эвакуированы из-за обвала грунта

В Ход-ха-Шароне после того, как в дороге образовалась воронка на улице Цанханим, было принято решение о временной эвакуации двух зданий в качестве меры безопасности.



Согласно результатам предварительного осмотра, обрушение грунта произошло на соседней стройплощадке. Существует опасность смещения строительных лесов.



שני בניינים פונו בעקבות קריסת אדמה באתר בנייה ברחוב הצנחנים בהוד השרון. אין נפגעים

צילום: עיריית הוד השרון@dorcohen01 pic.twitter.com/4abrtprAGO — חדשות 13 (@newsisrael13) January 19, 2023

שני בניינים פונו בהוד השרון בשל חשש מקריסה לאחר שבולען נפער סמוך אליהם | לידיעה המלאה >>> https://t.co/FeK5IffxQx

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/LFuynu9r3W — כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2023

Кроме того, из-за обрушения грунта участок дороги закрыт, а еще одно здание эвакуировано для проверки устойчивости конструкции.Жильцам домов оказывается вся необходимая помощь и предлагается обращаться по любому вопросу на городскую горячую линию.Муниципалитет заявляет, что инцидент, вероятно, произошел из-за работ на подземной автостоянке.