Ход-ха-Шарон: два здания эвакуированы из-за обвала грунта
В Ход-ха-Шароне после того, как в дороге образовалась воронка на улице Цанханим, было принято решение о временной эвакуации двух зданий в качестве меры безопасности.
Согласно результатам предварительного осмотра, обрушение грунта произошло на соседней стройплощадке. Существует опасность смещения строительных лесов.
Кроме того, из-за обрушения грунта участок дороги закрыт, а еще одно здание эвакуировано для проверки устойчивости конструкции.
שני בניינים פונו בעקבות קריסת אדמה באתר בנייה ברחוב הצנחנים בהוד השרון. אין נפגעים— חדשות 13 (@newsisrael13) January 19, 2023
צילום: עיריית הוד השרון@dorcohen01 pic.twitter.com/4abrtprAGO
Жильцам домов оказывается вся необходимая помощь и предлагается обращаться по любому вопросу на городскую горячую линию.
Муниципалитет заявляет, что инцидент, вероятно, произошел из-за работ на подземной автостоянке.
שני בניינים פונו בהוד השרון בשל חשש מקריסה לאחר שבולען נפער סמוך אליהם | לידיעה המלאה >>> https://t.co/FeK5IffxQx— כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2023
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/LFuynu9r3W