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ГУР о теракте в РФ: Это сознательная провокация спецслужб Путина
22.03.2024 21:23 Mignews.ua

ГУР о теракте в РФ: Это сознательная провокация спецслужб Путина

Теракт, совершенный в Подмосковье в пятницу, 22 марта, является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Так в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали теракт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого десятки погибших и раненых посетителей концерта группы "Пикник".

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"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", – заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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