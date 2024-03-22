



ГУР о теракте в РФ: Это сознательная провокация спецслужб Путина

Теракт, совершенный в Подмосковье в пятницу, 22 марта, является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.



Так в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали теракт в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого десятки погибших и раненых посетителей концерта группы "Пикник".



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"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", – заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.