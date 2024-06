Группа нелегальных мигрантов убила польского солдата

На границе Польши с Беларусью группа нелегальных мигрантов зарезала польского пограничника. Нелегалы за высоким забором становятся все агрессивней и изобретательней. Они привязывают ножи к палкам и стараются каким-то образом достать польских солдат. И в один из таких моментов эта провокация удалась. Польский пограничник подошел слишком близко к забору. Самодельное копье достало поляка и смертельно ранило его.



Сослуживцы пытались оказать ему первую помощь, пограничника быстро доставили в больницу. Однако ранение оказалось достаточно серьезным и мужчина умер. Теперь польские пограничники требуют от правительства изменить законодательство и разрешить стрелять по агрессивным толпам мигрантам резиновыми или даже боевыми пулями. Кроме того, поляки требует от беларусов выдать мигранта-убийцу.



A group of illegal migrants murdered a Polish soldier.



This video shows the migrants throwing large branches and other objects at Polish soldiers giving CPR to a soldier who was stabbed by the migrants moments earlier.



They had attached a knife to a long branch and stabbed him… pic.twitter.com/u37Hs0wzIQ