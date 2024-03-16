Громкое утро в Белгороде - видео
Второй день "выборов" Путина 16 марта начался с обстрелов и взрывов в Белгороде.
Соответствующие кадры опубликовали Легион "Свобода России" и РДК.
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В местных пабликах жалуются на громкие звуки взрывов. В городе также была объявлена ракетная опасность.
Местных жителей призвали не покидать свои дома или спуститься в укрытия.
Напомним, что российские добровольцы вновь открывали гуманитарный коридор на ночь, чтобы гражданское население могло безопасно эвакуироваться. Его действие завершилось в 7:00 16 марта.