



Громкое утро в Белгороде - видео

Второй день "выборов" Путина 16 марта начался с обстрелов и взрывов в Белгороде.



Соответствующие кадры опубликовали Легион "Свобода России" и РДК.



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В местных пабликах жалуются на громкие звуки взрывов. В городе также была объявлена ракетная опасность.



Местных жителей призвали не покидать свои дома или спуститься в укрытия.



Напомним, что российские добровольцы вновь открывали гуманитарный коридор на ночь, чтобы гражданское население могло безопасно эвакуироваться. Его действие завершилось в 7:00 16 марта.

