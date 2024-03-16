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Громкое утро в Белгороде - видео
16.03.2024 08:01 Алина Груднева

Громкое утро в Белгороде - видео

Второй день "выборов" Путина 16 марта начался с обстрелов и взрывов в Белгороде.

Соответствующие кадры опубликовали Легион "Свобода России" и РДК.

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В местных пабликах жалуются на громкие звуки взрывов. В городе также была объявлена ракетная опасность.

Местных жителей призвали не покидать свои дома или спуститься в укрытия.

Напомним, что российские добровольцы вновь открывали гуманитарный коридор на ночь, чтобы гражданское население могло безопасно эвакуироваться. Его действие завершилось в 7:00 16 марта.
 

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