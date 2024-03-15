



Операция в РФ: добровольцы вновь открыли гумкоридор

"Русский добровольческий корпус" вновь открывает гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения Курской и Белгородской областей.



"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы вновь призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей", - призвали в РДК.



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Добровольцы сообщили, что гумкоридор для безопасной эвакуации будет действовать с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта



По их словам, путинские войска продолжают прятаться за спинами гражданских, в связи с чем необходимо обеспечить максимальную безопасность мирным жителям.



"Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти с указанных областей РФ. После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области", - пообещали в РДК.