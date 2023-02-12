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Горит "Москва-Сити"
12.02.2023 20:25 Аркадий Бочаровский

Горит "Москва-Сити"

В деловом квартале «Москва-Сити» ликвидирован пожар в строящемся небоскребе Moscow Tower, сообщил 12 февраля источник «Известий».

Площадь пожара составила 300 кв. м. Открытое горение было остановлено в 20:13 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в этот день МЧС сообщило, что произошло возгорание строительных материалов на общей площади около 100 кв. м. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники и 50 человек личного состава.

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на четвертом этаже строящегося здания в деловом квартале «Москва-Сити».
 

 

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