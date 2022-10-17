Главы разведки ФРГ: Путин объявил войну демократическому миру
Руководители Федеральной разведывательной службы Германии и Управления по защите конституции и военной контрразведки сделали предупреждение об угрозе дальнейших действий России.
По данным Spiegel, они выступили на слушаниях в Бундестаге.
"Действия Путина являются объявлением войны всему свободному, демократическому миру", - сказал глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль.
Главы ведомств предупредили, что в Германии возможны политические убийства.
"Системное соперничество превратилось в открытую борьбу", - отметил президент Ведомства по защите конституции Томас Гальденванг.