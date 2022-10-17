



Главы разведки ФРГ: Путин объявил войну демократическому миру

Руководители Федеральной разведывательной службы Германии и Управления по защите конституции и военной контрразведки сделали предупреждение об угрозе дальнейших действий России.

По данным Spiegel, они выступили на слушаниях в Бундестаге.

"Действия Путина являются объявлением войны всему свободному, демократическому миру", - сказал глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль.

Главы ведомств предупредили, что в Германии возможны политические убийства.

"Системное соперничество превратилось в открытую борьбу", - отметил президент Ведомства по защите конституции Томас Гальденванг.