



Гибель подростка во Франции: для семьи полицейского собрали 1 млн евро

Пользователи интернета собрали на онлайн-платформе по сбору пожертвований более миллиона евро для семьи полицейского, застрелившего во время автомобильной погони подростка в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщил французский телеканал BFM.



СМИ отмечает, что пожертвование на сайте Gofundme сделали более 55,5 тыс. человек. Первоначальная цель составляла 50 тысяч евро. Однако теперь собранная сумма составляет 1,1 млн евро.



В то же время на странице сбора пожертвований для матери застреленного полицейским подростка на сайте Leetchi интернет-пользователи собрали 223 тысячи евро. В этой акции приняло участие более 11 тыс. человек.

