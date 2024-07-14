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Германия: стрельба в Альбштадте, несколько погибших и раненых
14.07.2024 17:15 MIGnews.com

Германия: стрельба в Альбштадте, несколько погибших и раненых

Сегодня, 14 июля в Альбштадте, в округе Цоллернальб, в земле Баден-Вюртемберг, произошла перестрелка. 

Как сообщает газета "Бильд", полиция подтвердила наличие нескольких погибших и раненых. 

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Предполагаемый преступник - охотник, но причины, толкнувшие его на открытие огня, пока неясны. На месте происшествия работают десятки машин скорой помощи и два спасательных вертолета. 

Тем временем ежедневная газета Ульма "Зюйдвест Пресс" написала на своем сайте, что "по неподтвержденной пока информации" мужчина убил свою семью, а затем покончил с собой с помощью огнестрельного оружия, чему, вероятно, предшествовала семейная ссора.
 

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